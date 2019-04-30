Пензенский школьник во второй раз стал призером Всероссийской олимпиады школьников по математике

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-30T17:44:19+03:00

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С 21 по 27 апреля в Перми проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. От Пензенской области на состязаниях за победу боролся одиннадцатиклассник Александр Тряпицын из гимназии №44. По итогам оценки он снова стал призером олимпиады, повторив собственный результат прошлого года.

На сегодняшний день 11 школьников Пензенской области стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU