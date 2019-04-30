В Мордовии за 10 дней изъяли более 6500 единиц контрафактной продукции

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-30T13:40:56+03:00

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Спикерами мероприятия выступили начальник отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД майор полиции Николай Григорькин, эксперт Экспертно-криминалистического центра МВД майор полиции Виктор Бодягин, а также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Наталия Фадеева.

Борьба с поддельной продукцией в Мордовии ведется постоянно: только с 3 по 12 апреля в рамках проводимой на территории республики операции «Контрафакт» проверили более 350 организаций.

- За 10 дней оперативники изъявили 6585 поддельных товаров с логотипами мировых брендов – одежда, головные уборы, спортивная обувь, сумки, товары личной гигиены, медицинские изделия, игрушки, пищевая и табачная продукция, а также немаркированная спиртосодержащая жидкость в количестве 85 литров и 13 литров моторного масла, - сообщил журналистам Николай Григорькин.

Все изъятое направлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU