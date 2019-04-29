2019-04-29T18:21:02+03:00
Общество

Владимир Волков обсудил с Петром Тултаевым строительство детских садов и школ

Также на встрече были затронуты вопросы, связанные с развитием городского хозяйства и инфраструктуры
Алиса НЕВСКАЯ
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Владимир Волков провел рабочую встречу с главой городского округа Саранск Петром Тултаевым. Руководитель республики дал ряд поручений по благоустройству и уборке города к празднованию Первомая и Дня Победы. Также речь зашла и о подготовке столицы Мордовии к принятию отборочного матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Сан-Марино, который состоится 8 июня.

- Мы сделаем все необходимое для создания в городе праздничной и дружеской атмосферы, как это было в прошлом году при проведении в Саранске матчей чемпионата мира, - заверил главу региона мэр.

Ключевыми вопросами рабочей встречи стали ремонт автомобильных дорог и строительство детских садов и школ.

Глава республики отметил необходимость повысить качество дорожных работ, контроль за их проведением, а также ответственность подрядных организаций. Обсуждался график ремонтных работ на предстоящий сезон и планы дорожного строительства в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Владимир Волков уделил пристальное внимание вопросам строительства детских садов. В июне будут введены в строй два садика: на улице Татьяны Бибиной на Химмаше и на улице Сураева-Королева в пятом микрорайоне «Юбилейного», в ноябре будет сдан детсад на улице Титова. Также речь шла о строительстве новых дошкольных учреждений в поселках Луховка и Ялга.

Зашел разговор и строительстве школ: глава республики поставил задачу в этом году подготовить проектно-сметную документацию на два новых объекта: школу на 800 мест на улице Фурманова и школу на 1450 мест в четвертом микрорайоне «Юбилейного».

ИСТОЧНИК KP.RU

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