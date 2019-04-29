Пензенцы могут написать письма ветеранам ВОВ

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-29T18:19:16+03:00

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С 30 апреля по 15 мая в Пензе пройдет патриотическая акция «Письмо ветерану». Специальные почтовые ящики для писем ветеранам будут установлены в отделении № 440060 (г. Пенза, ул. Рахманинова, 31), а также в здании Пензенского почтамта (г. Пенза, ул. Кирова, 68/7).

Идея акции заключается в том, что любой житель Пензы может написать письмо со словами благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в акции, нужно написать письмо ветерану, наклеить почтовую марку и опустить письмо в специальный почтовый ящик.

Отправитель может не знать адреса и имени ветерана. В таком случае сотрудники УФПС Пензенской области самостоятельно выберут тех ветеранов, кто получит данные письма. Все письма найдут своего адресата.

Доставка корреспонденции будет проводиться в период с 16 по 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU