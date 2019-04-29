2019-04-29T16:15:11+03:00
Общество

В Светлое Воскресение водителей Мордовии поздравляли «ангелы»

Очередная акция Госавтоинспекции с участием школьников прошла в Теньгушевском районе
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции и школьники организовали акцию «Ангелы на дороге», которая проводится уже не в первый год в преддверии Пасхи. В мероприятии приняли участие ученики МОУ «Барашевская СОШ», которые сами изготовили костюмы.

В воскресенье на самых оживленных участках автодорог поселка Барашево всех участников дорожного движения поздравляли дети в символичных костюмах ангелов. Участники акции призывали водителей и пешеходов всегда соблюдать Правила дорожного движения, читали стихи и дарили православные сувениры «О сохранении и помощи в пути».

ИСТОЧНИК KP.RU

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