В Светлое Воскресение водителей Мордовии поздравляли «ангелы»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-29T16:15:11+03:00

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В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции и школьники организовали акцию «Ангелы на дороге», которая проводится уже не в первый год в преддверии Пасхи. В мероприятии приняли участие ученики МОУ «Барашевская СОШ», которые сами изготовили костюмы.

В воскресенье на самых оживленных участках автодорог поселка Барашево всех участников дорожного движения поздравляли дети в символичных костюмах ангелов. Участники акции призывали водителей и пешеходов всегда соблюдать Правила дорожного движения, читали стихи и дарили православные сувениры «О сохранении и помощи в пути».

ИСТОЧНИК KP.RU