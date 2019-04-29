7 мая автобусы Саранска изменят маршруты

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-29T13:02:46+03:00

Это связано с проведением в городе 82-й легкоатлетической эстафеты

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7 мая с 9.30 до 12.00 в Саранске запретят движение на следующих улицах: Советская, Ботевградская, Старопосадская , Республиканская, Московская, Рабочая. Из-за этого схема движения городского общественного транспорта изменится.

Троллейбус № 15 в этот период времени ходить не будет.

Автобусные маршруты: № 8, 18, 19, 20, 22, 28, 35, 45 вместо улиц Московская и Рабочая поедут по ул. Серова. Автобусный маршрут №3 вместо улиц Ботевградская и Старопосадская проследует по улицам Ботевградская и Васенко. Автобусный маршрут №27 вместо улицы Старопосадская проследует по ул. Коммунистической, ул. Гагарина, ул. А. Невского и далее по маршруту. Автобусный маршрут № 21 вместо улиц Ботевградская и Старопосадская проследует по улице Гагарина. Автобусный маршрут № 150 вместо улиц Ботевградская и Старопосадская проследует по улицам А. Невского и Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU