2019-04-29T11:40:12+03:00
Общество

В Спасском кафедральном соборе состоялась пасхальная служба

Участие в ней приняли около тысячи верующих
Анна ЧЕРНАЯ
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Службу провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.Службу провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Великую вечерню возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который поздравил прихожан. Губернатор Иван Белозерцев, в свою очередь, назвал службу историческим событием - ведь это первое в новейшей истории храма богослужение.

- В минуты скорби и радости у нас всегда будет возможность прийти сюда, помолиться, попросить у Бога прощения, здоровья для близких, мира и благоденствия для земли российской и пензенской, - отметил глава региона.

После окончания великой вечерни митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим вручил награды меценатам, принимающим активное участие в строительстве Спасского кафедрального собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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