В Спасском кафедральном соборе состоялась пасхальная служба
Великую вечерню возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который поздравил прихожан. Губернатор Иван Белозерцев, в свою очередь, назвал службу историческим событием - ведь это первое в новейшей истории храма богослужение.
- В минуты скорби и радости у нас всегда будет возможность прийти сюда, помолиться, попросить у Бога прощения, здоровья для близких, мира и благоденствия для земли российской и пензенской, - отметил глава региона.
После окончания великой вечерни митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим вручил награды меценатам, принимающим активное участие в строительстве Спасского кафедрального собора.
ИСТОЧНИК KP.RU