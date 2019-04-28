Поздравление губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Пасхой
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой!
Это светлый и благостный праздник для всех православных христиан – торжество духовного возрождения, весеннего обновления и надежды. Он объединяет всех, кто хранит верность вековым традициям предков, славной отечественной истории и культуре, вобрал в себя высокие идеалы гуманизма, истинной веры в добро, милосердие и справедливость.
Святая Пасха всемерно укрепляет нравственные устои общества, дружеские отношения между людьми разных национальностей и политических взглядов.
Выражаю уверенность, что так будет и впредь, ведь только совместными усилиями мы сможем добиться, чтобы на родной земле утвердились взаимопонимание и согласие.
В этот великий святой день искренне желаю всем православным христианам доброго здравия, благополучия, счастья, любви и мира!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
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