2019-04-28T15:04:41+03:00
Общество

Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д.Волкова с праздником Пасхи

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Дорогие жители Мордовии! Сердечно поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскресение дарит нам радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления, обращает к исконным духовным ценностям. Праздник Пасхи воплощает в себе величие духа, подвижнического труда, знаменует торжество всепобеждающей любви и высшей справедливости.

Вера народа во все времена являлась важнейшей основой единения, сплочения людей, взаимопонимания, сохранения и укрепления российской государственности. Следование вечным заповедям и христианским ценностям способствует духовному росту, является неиссякаемым источником душевной щедрости и покоя.

В православных традициях, являющихся неотъемлемой частью российской культуры, сильны патриотизм, высокое нравственное начало, милосердие и сострадание. Без этих духовных ориентиров немыслима жизнь отдельного человека, процветание общества, развитие всей нашей страны. Пусть Светлый праздник Пасхи укрепит в вас веру, наполнит надеждой, придаст силы в служении на благо родного края.

Дорогие соотечественники! Накануне радостного праздника Святой Пасхи от всей души желаю вам здоровья душевного и телесного, счастья, мира и благополучия!

Глава Республики Мордовия В. Д. ВОЛКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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