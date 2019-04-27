2019-04-27T18:29:37+03:00
Общество

Пензенские молодогвардейцы раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек

Молодая гвардия «Единой России» запустила акцию «Я помню. Я горжусь!» в преддверии 74-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне
Анна ЧЕРНАЯ
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С 26 апреля по 8 мая региональное отделение движения будут раздавать георгиевские ленточки. Вчера вечером молодогвардейцы вышли на улице Московской, чтобы поздравить жителей с наступающим праздником.

- Главной целью акции является стремление сохранить память и гордость за Победу наших предков, чьими наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей памяти, - поделился мнением участник акции, Александр Агеев.

Активисты «Молодой Гвардии» в рамках акции «Я помню. Я горжусь!» с большой радостью раздадут больше 6 000 лент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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