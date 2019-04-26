Пензенцы пожаловались губернатору на плохую работу автобуса № 349

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-26T15:10:53+03:00

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Вчера в Пензе состоялась прием граждан губернатором Иваном Белозерцевым. К главе региона обратилась жительница Мокшанского района Юлия Жилякова. Она рассказала, что автобус № 349, который должен заезжать в микрорайон «Чистые пруды» три раза в день, делает это нерегулярно. В большинстве случаев жителям приходится идти к трассе М5.

- Перевозчик должен заезжать на остановку в «Чистых прудах» четко по графику. Иначе мы от него откажемся. Задачу обеспечить людей общественным транспортом я поставил. Всем ответственным за ее выполнение объявляется взыскание. В течение суток ситуацию исправьте, - сказал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU