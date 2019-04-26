2019-04-26T15:10:53+03:00
Общество

Пензенцы пожаловались губернатору на плохую работу автобуса № 349

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера в Пензе состоялась прием граждан губернатором Иваном Белозерцевым. К главе региона обратилась жительница Мокшанского района Юлия Жилякова. Она рассказала, что автобус № 349, который должен заезжать в микрорайон «Чистые пруды» три раза в день, делает это нерегулярно. В большинстве случаев жителям приходится идти к трассе М5.

- Перевозчик должен заезжать на остановку в «Чистых прудах» четко по графику. Иначе мы от него откажемся. Задачу обеспечить людей общественным транспортом я поставил. Всем ответственным за ее выполнение объявляется взыскание. В течение суток ситуацию исправьте, - сказал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районе станции Пенза-III загорелась железная дорога
Валерий Лидин рассказал о встрече с Владимиром Путиным
ООО «ТНС энерго Пенза» принимает на прямые договоры дома от управляющей компании «Аспект»
Сотрудники МЧС Мордовии почтили память погибших коллег
Пензенские полицейские спасли девушку, упавшую в реку с моста
Завтра в Пензе стартует фестиваль «Сезон уДачи»
Мордовия - один из регионов-лидеров в сфере охраны труда
Пензенский врач стала победителем Всероссийского конкурса
Для участия в предварительном голосовании в Пензе уже зарегистрировались 159 человек
Владимир Волков поручил главам муниципальных районов усилить противопожарную работу
Пензенская область напишет «Диктант Победы»
В Мордовии загорелись три жилых дома
В Пензе состоялись Кубок и Первенство города по киокусинкай
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике