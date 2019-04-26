Валерий Лидин рассказал о встрече с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-26T14:36:13+03:00

Кроме того, речь шла об усиление экономического и финансового потенциала регионов

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В Пензе прошло заседание комитета по социальной политике, на котором председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин рассказал об итогах своего участия в мероприятиях Совета законодателей России и встрече с Президентом России. Владимир Путин предельно корректно и четко обозначил основные задачи на ближайшие годы, в числе приоритетов которых - реализация национальных проектов.

По данным Федерального казначейства, кассовое исполнение нацпроектов на 17 апреля составляет 383 млрд 300 млн рублей из предусмотренных бюджетом 1 трлн 700 млрд, это пока лишь 22,3%.

«Пензенской области на реализацию национальных проектов до 2024 года будет выделено более 31 млрд рублей. Это значительная сумма, которая под жестким контролем должна быть потрачена в интересах наших сограждан. Если потребуется, депутаты готовы к работе по внесению изменений в законодательство, чтобы выполнить те задачи, которые поставил глава государства», - подчеркнул Валерий Лидин.

ИСТОЧНИК KP.RU