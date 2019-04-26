ООО «ТНС энерго Пенза» принимает на прямые договоры дома от управляющей компании «Аспект»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-26T13:29:31+03:00

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В связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «УК «Аспект» с 1 июня 2019 года ООО «ТНС энерго Пенза» в одностороннем порядке прекращает исполнение договора энергоснабжения с данной управляющей компанией.

Согласно Жилищному кодексу РФ, энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом (МКД), задолженности равной двум или более среднемесячным величинам обязательств по оплате электроэнергии.

После расторжения договора энергоснабжения с УК жители следующих домов, расположенных в г. Пензе, с 1 июня 2019 года будут переведены на прямые расчеты и станут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза»: ул. Дружбы, 9, ул. Кл. Цеткин, 45, ул. Леонова, 37, ул. Октябрьская, 7, ул. Бакунина, 80А, ул. Чапаева, 71, 73, 75, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123.

Соответственно, плата за индивидуальное потребление электроэнергии в вышеуказанных МКД с 1 июня 2019 г. должна будет производиться также по квитанциям ООО «ТНС энерго Пенза».

При этом договор энергоснабжения с ООО «УК «Аспект» после указанной даты будет действовать в части приобретения у ООО «ТНС энерго Пенза» электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества (СОИ).

Дополнительную информацию по интересующим вопросам пензенцы могут получить в Контактном центре ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU