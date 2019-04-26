Сотрудники МЧС Мордовии почтили память погибших коллег

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-26T13:26:47+03:00

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В преддверии 370-летия пожарной охраны сотрудники МЧС по всей России вспоминают геройски ушедших коллег. В пожарно-спасательных подразделениях проходят митинги, минуты молчания, возлагаются цветы к памятникам, возведенным в честь погибших.

День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, учрежден Приказом МЧС России в августе 2012 года. Согласно документу, Днем памяти считается последняя пятница апреля. В 2019 году он выпал на 26 апреля.

В Саранске имеется памятник героям-огнеборцам. На плите у подножия выбиты фамилии шести человек, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. Это Тенякшев М.А. (погиб в 1967 г.), Кемаев Г.А. (1974 г.), Щанкин В.В. (1982 г.), Безруков А.С. (1983 г.), Акмайкин О.Б. (1996 г.), Морозов А.С. (2006 г.).

Сотрудники МЧС возложили к монументу цветы.

- Наши коллеги шли на борьбу с огнем, совершенно не думая о том, что их судьба сложится так, что они расстанутся с жизнью. Они шли выполнять свой долг без страха, - отметил секретарь Мордовской республиканской общественной организации ветеранов пожарных и спасателей Виталий Мирошкин.

ИСТОЧНИК KP.RU