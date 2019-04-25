Пензенские полицейские спасли девушку, упавшую в реку с моста

25 Апр 18:07 2019-04-25T18:10:02+03:00

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Это было обычное дежурство. Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе – инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы лейтенант полиции Николай Дианов и участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Дмитрий Богатыренко несли службу в дежурной части, когда к ним обратился местный житель. Парень сообщил, что только что неизвестная девушка, будучи нетрезвой, упала с подвесного моста в центре Пензы в реку.

Стражи порядка, не раздумываясь, бросились на набережную. Пострадавшая к тому времени уже успела вымотаться и еле держалась на плаву в пятидесяти метрах от берега. Помочь ей пытались и другие горожане, но и их изматывало сильное течение.

Оценив ситуацию, полицейские кинулись в воду. На выручку им пришли коллеги, бросив веревку. С ее помощью девушку удалось вытащить на берег и передать в руки медиков. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Начальник регионального управления МВД полковник полиции Сергей Щёткин лично поблагодарил Николая Дианова и Дмитрия Богатыренко за спасение утопавшей и вручил им памятные подарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/705404" frameborder="0"></iframe> Пензенские полицейские спасли девушку, упавшую с моста в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU