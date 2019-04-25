Завтра в Пензе стартует фестиваль «Сезон уДачи»

25 Апр 17:58 2019-04-25T17:58:00+03:00

Приобрести саженцы и рассаду горожане снова могут в сквере на улице Славы

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26 и 27 апреля в Пензе будет проходить уже ставший приятной традицией фестиваль садоводов «Сезон уДачи». На нем можно будет приобрести по доступным ценам все необходимое для успешного проведения дачного сезона и организации комфортного загородного отдыха: рассаду, саженцы, семена, удобрения, инструмент и прочее. Также в продаже будет местная выпечка, кондитерские изделия, соки, воды, лимонады, мед и продукция отрасли пчеловодства, фито-чай.

Время работы фестиваля «Сезон уДачи»: с 8:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU