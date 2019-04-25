Мордовия - один из регионов-лидеров в сфере охраны труда

25 Апр 17:24 2019-04-25T17:26:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Мордовия заняла второе место в стране по эффективности работы в области охраны труда. Итоги престижного конкурса были подведены в Сочи, где проходит V Всероссийская неделя охраны труда. Это масштабный форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, демонстрируются лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В рамках мероприятия ежегодно подводятся итоги конкурса «Успех и безопасность 2018». Одна из главных задач конкурса - изучение и распространение передового опыта по организации работ в области охраны труда. От республики Мордовии в нем участвовали представители органов власти, администрации муниципальных районов, профсоюзы, региональный «Союз промышленников и предпринимателей», организации республики.

Серебряную медаль и диплом призера конкурса получил Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков.

ИСТОЧНИК KP.RU