Пензенский врач стала победителем Всероссийского конкурса

25 Апр 15:23 2019-04-25T15:23:44+03:00

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Заведующая отделом планирования, организации и обеспечения деятельности Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Светлана Суруткина стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший санитарный врач». За 18 лет существования конкурса это первая абсолютная победа наш регион побеждает в этой номинации впервые.

Конкурс проводится с 2001 года. Принять в нем участие могут специалисты, стаж работы которых составляет не менее 10 лет. При этом нужно не менее пяти лет проработать в организации, выдвигающей врача на конкурс.

Победителям, занявшим первые места, вручили хрустальные статуэтки богини здоровья Гигиеи и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU