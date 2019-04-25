Для участия в предварительном голосовании в Пензе уже зарегистрировались 159 человек

25 Апр 12:56 2019-04-25T12:56:00+03:00

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В Пензе продолжается регистрация участников предварительного голосования для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы депутатов Пензенской городской Думы. Вчера заявления подали еще 20 человек. Общее количество кандидатов составляет 159 человек.

Напомним, документы для участия в процедуре предварительного голосования принимаются до 30 апреля в Пензенском региональном исполнительном комитете «Единой России».

- Выдвинутые и зарегистрированные кандидаты активно выступают на дебатах – это обязательное условие участия в процедуре предварительного голосования. Каждому кандидату предстоит принять участие не менее чем в двух дебатах, - сказал руководитель исполкрома регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов.

Единый день предварительного голосования состоится 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU