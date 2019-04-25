Владимир Волков поручил главам муниципальных районов усилить противопожарную работу

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-25T10:44:48+03:00

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Владимир Волков обратился к руководителям муниципальных районов в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в Мордовии. За последние несколько суток пожарные несколько десятков раз выезжали на тушение домов и горящей травы в различных районах республики.

В тексте обращения, в частности, говорится:

«В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой в Республике Мордовия, для исключения возникновения источников пожаров нужно обеспечить проведение дополнительной разъяснительной работы с юридическими лицами и населением».

Глава республики поручил провести подомовые обходы, специальные собрания жителей, на которых еще раз необходимо рассказать гражданам «о недопущении сжигания мусора, пала сухой травы, а также об административной ответственности за осуществление данных действий».

По мнению Главы РМ, при необходимости следует организовать круглосуточное дежурство в населенных пунктах с периодическим обходом территории, а также обеспечить готовность средств пожаротушения и защиты

ИСТОЧНИК KP.RU