Владимир Волков поручил главам муниципальных районов усилить противопожарную работу
Владимир Волков обратился к руководителям муниципальных районов в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в Мордовии. За последние несколько суток пожарные несколько десятков раз выезжали на тушение домов и горящей травы в различных районах республики.
В тексте обращения, в частности, говорится:
«В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой в Республике Мордовия, для исключения возникновения источников пожаров нужно обеспечить проведение дополнительной разъяснительной работы с юридическими лицами и населением».
Глава республики поручил провести подомовые обходы, специальные собрания жителей, на которых еще раз необходимо рассказать гражданам «о недопущении сжигания мусора, пала сухой травы, а также об административной ответственности за осуществление данных действий».
По мнению Главы РМ, при необходимости следует организовать круглосуточное дежурство в населенных пунктах с периодическим обходом территории, а также обеспечить готовность средств пожаротушения и защиты
ИСТОЧНИК KP.RU