2019-04-24T18:05:48+03:00
Общество

Пензенская область напишет «Диктант Победы»

Акция организована партией «Единая Россия»
Анна ЧЕРНАЯ
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7 мая Пензенская область вместе со всей страной будет участвовать во Всероссийской акции «Диктант Победы», посвященной 74-й годовщине разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне.

Акция пройдет во всех региональных центрах России, городах с населением свыше 500 тысяч человек, а также в городах-героях и городах воинской славы, странах ближнего и дальнего зарубежья. Вопросы диктанта будут затрагивать всю историю Великой Отечественной войны.

Стать участником диктанта можно, обратившись на ближайшую площадку его написания в Пензенской области (такие площадки есть в каждом районном центре и четыре площадки в городе Пензе) или зарегистрировавшись на федеральном сайте Диктантпобеды.рф. Адреса площадок также можно будет узнать на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» и на официальных сайтах организаторов.

Начало в 12:00. Срок выполнения заданий участниками – 45 минут. В режиме онлайн Диктант можно будет написать 7 мая с 13:00.

Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко Дню России, 12 июня. Все участники акции получат сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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