В Мордовии загорелись три жилых дома

24 Апр 16:57 2019-04-24T17:07:55+03:00

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Сегодня днем в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении сарая, расположенного в населенном пункте Зыково на улице Советская. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на три жилых дома, два из которых сгорели полностью.

На месте происшествия работали 26 человек личного состава. Примерная площадь пожара составила 300 квадратный метров. Пострадавших нет.

Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU