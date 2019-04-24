2019-04-24T15:57:58+03:00
Спорт

В Пензе состоялись Кубок и Первенство города по киокусинкай

Все участники были отмечены дипломами Первенства города Пензы
Анна ЧЕРНАЯ
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20 апреля в ФОКе «Атлант» прошли Кубок и Первенство Пензы по Кекусинкай (группа дисциплин - «Кекусин» раздел - «ката, ката-группа»). 239 воспитанников спортивного клуба «ЭДО» показали свои умения как в личном, так и в командном исполнении.

Организаторами соревнований выступил Комитет физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, СК «ЭДО». Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами и специальными призами.

Специальными призами были отмечены лучшие судьи соревнований: Безматерных Никита Сергеевич, Морозов Юрий Андреевич, Михайлова Анна Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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