2019-04-23T17:38:59+03:00
Происшествия

Пензенская полиция вычислила притон, работавший под видом массажного салона

Проверка продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе сотрудники полиции и Росгвардии рассекретили притон по оказанию интимных услуг, который располагался в частном жилом доме и был замаскирован под салон массажа. Организатором незаконного бизнеса, местная жительница 1972 года рождения, содержала заведение в частном доме. Сейчас она находится под домашним арестом.

Организаторы деятельности находили клиентов через интернет. При этом «массажистки» не имели ни образования, ни медицинских книжек. Их начальство контролировало деятельность сотрудниц и распределяло полученные средства.

По фактам возбуждены уголовные дела. Остальным фигурантам (трем женщинам и мужчине) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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