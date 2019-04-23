2019-04-23T17:19:45+03:00
Общество

Петр Тултаев поручил разобраться с водителем-хамом

Мэр посчитал подобное поведение неприемлемым
Анна ЧЕРНАЯ
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На минувшей неделе ряд республиканских СМИ опубликовали новость о перебранке водителя саранского автобуса № 28 с пожилой пассажиркой. По словам очевидцев конфликта, мужчина вел себя по-хамски.

В понедельник на планерке в городской мэрии глава ведомства Петр Тултаев спросил подчиненных о дальнейшем развитии истории.

- Какие-то меры были приняты в отношении водителя? - обратился мэр к начальнику Транспортного управления Игорю Белорунову. Тот, в свою очередь, пояснил, что автобус относится к ООО «Первая Ассоциация транспортных предприятий».

- Директор этой организации в курсе ситуации. Проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры. Такого поведения по отношению к пассажирам водители общественного транспорта допускать не должны, - отметил Игорь Белорунов.

Петр Тултаев отметил, что надеется на справедливое разрешение конфликта:

- Водителю автобуса №28 в следующий раз рекомендую представить, что на месте этой пожилой женщины могла оказаться его мама или сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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