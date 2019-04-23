Мордовия получит 16 миллиардов рублей на ремонт дорог

23 Апр 17:05 2019-04-23T17:05:27+03:00

В первую очередь реконструировать будут те участки, о которых просили жители региона

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В российских регионах стартовали работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему, за шесть лет в 83 регионах планируется создать современную, комфортную, надежную и экономически эффективную транспортную инфраструктуру.

В рамках национального проекта Республика Мордовия до 2024 года будет получать средства из федерального бюджета. Всего за шесть лет в регион направят 16 миллиардов рублей.

- Таких средств мы не получали ни к тысячелетию единения мордовского народа с народами Российского государства, ни к чемпионату мира по футболу, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков. - В течение шести лет нам предстоит отремонтировать 1100 километров автомобильных дорог, в том числе более 100 километров в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка. Участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит республике сделать большой шаг в дорожном строительстве.

В этом году на ремонт дорог республика получит три миллиарда рублей. Список объектов, которые в предстоящем сезоне будут охвачены капитальным ремонтом, очень большой - в общей сложности, не считая дорог Саранска и Рузаевки, это 124 километра дорог во всех районах республики. При этом первые в очереди на ремонт - те участки, о которых просили в своих наказах избиратели.

ИСТОЧНИК KP.RU