2019-04-23T17:05:27+03:00
Общество

Мордовия получит 16 миллиардов рублей на ремонт дорог

В первую очередь реконструировать будут те участки, о которых просили жители региона
Алиса НЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В российских регионах стартовали работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему, за шесть лет в 83 регионах планируется создать современную, комфортную, надежную и экономически эффективную транспортную инфраструктуру.

В рамках национального проекта Республика Мордовия до 2024 года будет получать средства из федерального бюджета. Всего за шесть лет в регион направят 16 миллиардов рублей.

- Таких средств мы не получали ни к тысячелетию единения мордовского народа с народами Российского государства, ни к чемпионату мира по футболу, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков. - В течение шести лет нам предстоит отремонтировать 1100 километров автомобильных дорог, в том числе более 100 километров в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка. Участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит республике сделать большой шаг в дорожном строительстве.

В этом году на ремонт дорог республика получит три миллиарда рублей. Список объектов, которые в предстоящем сезоне будут охвачены капитальным ремонтом, очень большой - в общей сложности, не считая дорог Саранска и Рузаевки, это 124 километра дорог во всех районах республики. При этом первые в очереди на ремонт - те участки, о которых просили в своих наказах избиратели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пензе состоялись Кубок и Первенство города по киокусинкай
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенская полиция вычислила притон, работавший под видом массажного салона
Петр Тултаев поручил разобраться с водителем-хамом
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем