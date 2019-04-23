2019-04-23T16:35:54+03:00
Общество

Пензенские фонтаны запустят к 1 мая

Сейчас сооружения активно приводят в порядок
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в пензенской мэрии состоялось совещание, одним из вопросов которого стала подготовка городских фонтанов к лету.

Как сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин, фонтан в центре Пензы покрасили и очистили. Сейчас трубы объекта промываются, после чего он будет запущен и проработает до начала своей реконструкции, которая начнется в этом году.

В сквере «Журавли» по периметру фонтана заменили плитку, оштукатурили стенки и промыли чашу.

Также специалисты ООО «Горводоканал» рассмотрят возможность запуска фонтана в сквере Лермонтова.

Мэр Виктор Кувайцев напомнил подчиненным и о сооружении в сквере Ермина.

- К 1 мая городские фонтаны нужно запустить, - нацелил глава администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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