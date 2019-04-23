Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
Сегодня в пензенской мэрии состоялось совещание, одним из вопросов которого стала подготовка городских фонтанов к лету.
Как сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин, фонтан в центре Пензы покрасили и очистили. Сейчас трубы объекта промываются, после чего он будет запущен и проработает до начала своей реконструкции, которая начнется в этом году.
В сквере «Журавли» по периметру фонтана заменили плитку, оштукатурили стенки и промыли чашу.
Также специалисты ООО «Горводоканал» рассмотрят возможность запуска фонтана в сквере Лермонтова.
Мэр Виктор Кувайцев напомнил подчиненным и о сооружении в сквере Ермина.
- К 1 мая городские фонтаны нужно запустить, - нацелил глава администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU