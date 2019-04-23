2019-04-23T14:35:37+03:00
Общество

В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда

Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
Изменить размер текста:

В ООО «ТНС энерго Пенза» с 22 по 26 апреля пройдут мероприятия в сфере охраны труда. Тематическая неделя предваряет Всемирный день охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.

В течение недели в структурных подразделениях энергосбытовой компании состоятся занятия с электротехническим персоналом на тему «Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках», а также лекции, посвященные недопущению несчастных случаев на производстве. Водительский персонал организации пройдет внеочередной инструктаж о соблюдении Правил дорожного движения и скоростного режима с подробным разбором дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Пензенской области с начала 2019 г.

Среди запланированных практических мероприятий - обучение персонала приемам оказания первой помощи пострадавшим с использованием робота-тренажера.

- Улучшение условий труда и охрана здоровья сотрудников ставятся нашей компанией во главу угла. Данная деятельность носит систематический характер и включает не только методологическую и организационную работу по обеспечению безопасности труда во всех структурных подразделениях, но и финансирование внедрения новейших требований законодательства в области охраны труда, - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

В ООО «ТНС энерго Пенза» регулярно проводятся профилактические мероприятия: инструктажи, сдача пожарно-технического минимума, тематические беседы с персоналом и практические занятия, обучение безопасным методам работы и приемам оказания первой медицинской помощи с применением манекена, осмотры рабочих мест на соответствие установленным требованиям.

Всемирный день охраны труда в Российской Федерации отмечается 28 апреля. Цель праздника – содействие предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем