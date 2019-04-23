2019-04-23T12:34:19+03:00
Общество

Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике

Флешмоб будет длиться до конца апреля
Анна ЧЕРНАЯ
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В преддверии 370-летия пожарной охраны сотрудники МЧС сажают деревья по всей республики.

В большинстве районов деревья уже заняли свои места. Там, где позволила территория, деревья высажены возле пожарно-спасательных частей. Во многих районах аллеи пожарных высажены на улицах населённых пунктов по согласованию с местными администрациями. Там, где раньше были пустыри, мусор и заросли кустарника, теперь – облагороженная территория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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