Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Флешмоб будет длиться до конца апреля
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В преддверии 370-летия пожарной охраны сотрудники МЧС сажают деревья по всей республики.
В большинстве районов деревья уже заняли свои места. Там, где позволила территория, деревья высажены возле пожарно-спасательных частей. Во многих районах аллеи пожарных высажены на улицах населённых пунктов по согласованию с местными администрациями. Там, где раньше были пустыри, мусор и заросли кустарника, теперь – облагороженная территория.
ИСТОЧНИК KP.RU