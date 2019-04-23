2019-04-23T11:36:05+03:00
Общество

Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка

К активной стадии строительства объекта приступят в ближайшее время
Анна ЧЕРНАЯ
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В пензенском правительстве состоялось совещания, в ходе которого губернатор Иван Белозерцев рассказал о договоренностях, достигнутых с Владимиром Мединским и представителями Росгосцирка.

- Мы обсудили завершение реконструкции Пензенского цирка, - отметил глава региона. – Скоро приступят к активной фазе достройки объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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