Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
К активной стадии строительства объекта приступят в ближайшее время
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В пензенском правительстве состоялось совещания, в ходе которого губернатор Иван Белозерцев рассказал о договоренностях, достигнутых с Владимиром Мединским и представителями Росгосцирка.
- Мы обсудили завершение реконструкции Пензенского цирка, - отметил глава региона. – Скоро приступят к активной фазе достройки объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU