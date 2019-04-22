Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин

22 Апр 18:21 2019-04-22T18:21:43+03:00

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Сегодня Игорь Бутяйкин, ранее занимавший должность директора Казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», был назначен на должность первого заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента городского хозяйства Администрации.

- Игоря Николаевича вы все прекрасно знаете. Он прошел все ступени в городском хозяйстве. Вопросов в вверенной ему сфере много, все они сложные. Главное, чтобы было стремление, желание их решать, а также не стесняться учиться. Не жалейте сил и дальше руководствуйтесь принципом: «Лучше все увидеть своими глазами», - сказал Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

На должность директора КУ «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства» назначен Дмитрий Дергунов.

ИСТОЧНИК KP.RU