Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство

22 Апр 18:16 2019-04-22T18:16:08+03:00

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В Пензенском зоопарке снова бэби-бум: сразу несколько подопечных учреждения принесли потомство. Шотландская пони Спарта уже гуляет в вольере со своим очередным жеребенком. Индийские дикобразы впервые стали родителями, обзаведясь сынишкой. У кенгуру Беннета тоже появился малыш, а у сипух - птенцы.

Администрация учреждения приглашает горожан в гости к малышам.

ИСТОЧНИК KP.RU