Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Некоторых детенышей жители города могут увидеть уже сейчас
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В Пензенском зоопарке снова бэби-бум: сразу несколько подопечных учреждения принесли потомство. Шотландская пони Спарта уже гуляет в вольере со своим очередным жеребенком. Индийские дикобразы впервые стали родителями, обзаведясь сынишкой. У кенгуру Беннета тоже появился малыш, а у сипух - птенцы.
Администрация учреждения приглашает горожан в гости к малышам.
ИСТОЧНИК KP.RU