Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек

22 Апр 17:46 2019-04-22T18:01:00+03:00

За два дня слушателям представили более 70 докладов

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В Пензе прошла одиннадцатая конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которую посетили более 1 300 человек. Впервые двухдневная программа форума была полностью посвящена разработке. Заголовком конференции стало провокационное сочетание «Всадники технологий».

- С каждым годом интерес к «Secon» все больше, - отметил на открытии конференции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Меня это исключительно радует. Сейчас в IT-сфере Пензенского региона задействовано более 2 500 специалистов.

Докладчики прибыли на форум из восьми стран мира. Слушателями докладов стали разработчики из Пензы, Москвы, Саранска, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга и Соловецких островов.

- Я был поражен, что в городе с населением 650 тысяч людей, более 1 300 человек пришли на IT-конференцию. Не ожидал, что в Пензе будет так круто, -отметил Иван Ямщиков, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге и спикер конференции.

Всего за два дня прозвучало более 70 докладов.

ИСТОЧНИК KP.RU