Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Пензе прошла одиннадцатая конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которую посетили более 1 300 человек. Впервые двухдневная программа форума была полностью посвящена разработке. Заголовком конференции стало провокационное сочетание «Всадники технологий».
- С каждым годом интерес к «Secon» все больше, - отметил на открытии конференции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Меня это исключительно радует. Сейчас в IT-сфере Пензенского региона задействовано более 2 500 специалистов.
Докладчики прибыли на форум из восьми стран мира. Слушателями докладов стали разработчики из Пензы, Москвы, Саранска, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга и Соловецких островов.
- Я был поражен, что в городе с населением 650 тысяч людей, более 1 300 человек пришли на IT-конференцию. Не ожидал, что в Пензе будет так круто, -отметил Иван Ямщиков, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге и спикер конференции.
Всего за два дня прозвучало более 70 докладов.
ИСТОЧНИК KP.RU