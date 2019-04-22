В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей

22 Апр 17:21 2019-04-22T17:21:50+03:00

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На прошлой неделе в Саранске состоялась пресс-конференция, на которой обсудили проведение в Мордовии акции «Бессмертный полк».

- В прошлом году в Саранске в шествии приняли участие около 25 тысяч человек, а всего по республике более 50 тысяч, - рассказал руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Евгений Ячинов. - В этом году мы вновь рассчитываем на поддержку граждан. Предполагается, что в акции примут участие 60 тысяч человек.

Шествие традиционно стартует от площади Стратонавтов, затем по проспекту Ленина будет следовать до Советской площади. Завершится акция возложением цветов к вечному огню на Площади Победы. По предварительным данным, шествие «Бессмертного полка» начнется в 15.00. Формирование колонн начнется за час до начала акции.

- Фотографии солдат Великой Отечественной войны понесут их дети, внуки, правнуки. Народ знает, любит и понимает цель «Бессмертного полка», - подчеркнул руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Николай Кручинкин. - Даже в небольших деревнях люди выходят на улицу с фотографиями родственников - участников Великой Отечественной войны.

Регистрация участников акции будет проходить двумя способами: в группе «Бессмертный полк. Саранск» в социальной сети «ВКонтакте» и по телефонам «горячей линии» штаба «Бессмертный полк»: 8 (8342) 47-44-95, 8 (8342) 47-14-11, 8 (8342) 47-50-00.

ИСТОЧНИК KP.RU