В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии

22 Апр 13:04 2019-04-22T13:04:31+03:00

После нашего региона колонна отправится в Самару

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24 апреля Сурский край посетят участники автопробега Федеральной службы войск национальной гвардии, который приурочен ко Дню Победы и проводится под девизом «Помним, гордимся, наследуем!». Колонна пройдет через Нижний Новгород, Пензу, Самару, Ижевск и завершится 28 апреля в Казани, где состоится поднятие флага XVI Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз - 2019 - Наследники Победы».

Участники автопробега Росгвардии возложат цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. В сквере «Журавли» для гостей и жителей города выступит ансамбль песни и пляски Приволжского округа Росгвардии.

После этого колонна двинется в Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU