2019-04-21T17:52:14+03:00
Недвижимость

Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике

В городской мэрии подвели итоги массовой уборки
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Пензе состоялся общегородской субботник, участие в котором приняли чиновники, представители городских организаций, сотрудники и учащиеся учебных учреждений. После этого глава городской администрации Виктор Кувайцев провел совещание, где подвел итоги уборки.

- На субботник вышли 24,5 тысяч жителей, которые помогли привести в порядок более двух тысяч квадратных метров городских территорий, вывезли 800 кубометров мусора, - отметил мэр. - Участники субботника ликвидировали 102 свалки, очистили от мусора 8,5 тысяч кв.метров газонов, парков, городских лесов. Помимо этого, было высажено 1200 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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