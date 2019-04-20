2019-04-20T15:51:18+03:00
Общество

На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей

О планах реконструкции этого и других объектов рассказал губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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В этом году в Пензе приступят к обновлению сквера Пушкина и сквера напротив городской администрации. Также в планы реконструкции вошла лесопарковая зона между Олимпийской аллеей, улицей Окружной и Западной поляной.

- Чтобы свести к минимуму затраты, мы разделим эту зону и расходы на три части, отдав их муниципалитету, дорожникам и строителям, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Мы начнем вычищать эту территорию, освобождать от ненужной поросли. Проект будет похож на Учительский сквер возле педагогического института.

Также стало известно, что уже разработан проект нового современного фонтана в центре Пензы.

- Сбербанк дает 100 миллионов рублей, еще 100 миллионов будет выделено из областного бюджета, и часть средств выделит город, - отметил руководитель областной исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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