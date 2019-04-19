2019-04-19T14:56:21+03:00
Общество

62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»

Анна ЧЕРНАЯ
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Учителя из Пензы и области провели интерактивный экологический урок «Чистый город начинается с тебя» для учеников 1-4 классов. В ходе урока ребята раскрыли секреты героев-экоспасателей и выясняли, что чистота на улицах родного города во многом зависит от каждого из них - от того, как они обращаются с мусором и насколько рационально используют воду и электроэнергию.

Для того чтобы провести урок в своих классах, учителям было необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и скачать материалы занятия, которые были подготовлены профессиональными педагогами и методистами, биологами, экологами, дизайнерами. После проведения урока все учителя, приславшие фотографии и отзыв о проведенном занятии, получают именной диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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