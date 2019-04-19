2019-04-19T14:38:39+03:00
Общество

Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В единый день голосования 8 сентября в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы в Пензенскую городскую Думу VII созыва.

«Молодая Гвардия» выступила инициатором создания Молодежного избирательного штаба, цель которого – повышение интереса молодежи к выборам. Членов штаба ждет ответственная работа. Им предстоит распределить обязанности и выстроить план мероприятий. На первом организационном собрании члены штаба обменялись мнениями и поделились своими идеями.

- Именно нам, молодым людям предстоит жить, трудиться и воспитывать детей под руководством тех, за кого мы проголосуем, кого выберем. Мы приглашаем всех 8 сентября прийти на избирательный участок и сделать выбор в пользу своего будущего - прокомментировал член Молодежного избирательного штаба Кристина Бабынина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем