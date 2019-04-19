Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
В единый день голосования 8 сентября в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы в Пензенскую городскую Думу VII созыва.
«Молодая Гвардия» выступила инициатором создания Молодежного избирательного штаба, цель которого – повышение интереса молодежи к выборам. Членов штаба ждет ответственная работа. Им предстоит распределить обязанности и выстроить план мероприятий. На первом организационном собрании члены штаба обменялись мнениями и поделились своими идеями.
- Именно нам, молодым людям предстоит жить, трудиться и воспитывать детей под руководством тех, за кого мы проголосуем, кого выберем. Мы приглашаем всех 8 сентября прийти на избирательный участок и сделать выбор в пользу своего будущего - прокомментировал член Молодежного избирательного штаба Кристина Бабынина.
ИСТОЧНИК KP.RU