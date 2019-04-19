Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб

19 Апр 14:38 2019-04-19T14:38:39+03:00

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В единый день голосования 8 сентября в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы в Пензенскую городскую Думу VII созыва.

«Молодая Гвардия» выступила инициатором создания Молодежного избирательного штаба, цель которого – повышение интереса молодежи к выборам. Членов штаба ждет ответственная работа. Им предстоит распределить обязанности и выстроить план мероприятий. На первом организационном собрании члены штаба обменялись мнениями и поделились своими идеями.

- Именно нам, молодым людям предстоит жить, трудиться и воспитывать детей под руководством тех, за кого мы проголосуем, кого выберем. Мы приглашаем всех 8 сентября прийти на избирательный участок и сделать выбор в пользу своего будущего - прокомментировал член Молодежного избирательного штаба Кристина Бабынина.

ИСТОЧНИК KP.RU