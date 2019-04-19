2019-04-19T14:02:02+03:00
Общество

Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»

Победители и призеры в каждой номинации получили дипломы и ценные подарки от Профсоюза работников связи России
Анна ЧЕРНАЯ
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«Почта России» впервые провела конкурс художественной самодеятельности «Музыкальная открытка».

В этом году в макрорегионе Волга-2 конкурс прошел в Самаре. В мероприятии приняли участие представители Самарской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан.

УФПС Пензенской области представили две участницы: главный специалист по поддержке продаж департамента по финансовому бизнесу УФПС Пензенской области Ирина Тимофеева, сторож автотранспортного цеха УФПС Пензенской области Светлана Свиридова. Светлана Павловна заняла второе место в номинации «Инструментальный жанр», исполнив на аккордеоне вальс «Дунайские волны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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