Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
«Почта России» впервые провела конкурс художественной самодеятельности «Музыкальная открытка».
В этом году в макрорегионе Волга-2 конкурс прошел в Самаре. В мероприятии приняли участие представители Самарской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан.
УФПС Пензенской области представили две участницы: главный специалист по поддержке продаж департамента по финансовому бизнесу УФПС Пензенской области Ирина Тимофеева, сторож автотранспортного цеха УФПС Пензенской области Светлана Свиридова. Светлана Павловна заняла второе место в номинации «Инструментальный жанр», исполнив на аккордеоне вальс «Дунайские волны».
ИСТОЧНИК KP.RU