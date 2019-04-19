Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем

19 Апр 13:20 2019-04-19T13:20:11+03:00

За свои деяния мужчина теперь предстанет перед судом

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Завершилось расследование в отношении 33-летнего жителя Мордовии. Он обвиняется в хулиганстве, угрозе убийством и нападении на представителя власти.

В декабре прошлого года мужчина ворвался в церковь села Мордовские Парки, где устроил стрельбу из охотничьего ружья, после чего, прихватив кое-что из инвентаря для богослужений, попытался убежать. За ним погнался сотрудник полиции. В какой-то момент нарушитель прекратил бегство и бросился в драку со стражем порядка, избив его украденным. Также стало известно, что ранее этим же днем мужчина грозил двум местным жителям ружьем.

Экспертиза показала наличие у гражданина нарушений психики, однако при этом этом нарушитель также имел разрешение на ношение оружия.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU