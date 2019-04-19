Владимир Волков оценил ход посевных работ

19 Апр 11:18 2019-04-19T11:18:50+03:00

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Осмотр посевных работ состоялся в Чамзинском районе на поле ООО «Магма ХД», где сейчас идет сев ячменя. Как доложил главный агроном Александр Теняев, на полях хозяйства работают 12 сеялок и 12 культиваторов. На вопрос о влажности земли представитель компании ответил, что на их полях земля достаточно влажная.

На полях компании на сегодняшний день посеяно более 30% яровых. Здесь посевные работы планируют закончить в начале мая.

Весенне-полевые работы в республике идут вторую неделю, одними из самых первых в поле вышли хозяйства Чамзинского района. В целом по республике посевная площадь яровых культур составит 430 тысяч гектаров. Озимые культуры посеяны на площади 190 тысяч гектаров. Но по причине плохих погодных условий часть из них погибла, со 2 апреля в Мордовии введен режим ЧС в связи выпреванием озимых культур. В ближайшие дни свою работу начнет специальная комиссия, которая оценит ущерб. По предварительным данным, придется пересеивать около 30 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU