2019-04-19T11:18:50+03:00
Общество

Владимир Волков оценил ход посевных работ

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Осмотр посевных работ состоялся в Чамзинском районе на поле ООО «Магма ХД», где сейчас идет сев ячменя. Как доложил главный агроном Александр Теняев, на полях хозяйства работают 12 сеялок и 12 культиваторов. На вопрос о влажности земли представитель компании ответил, что на их полях земля достаточно влажная.

На полях компании на сегодняшний день посеяно более 30% яровых. Здесь посевные работы планируют закончить в начале мая.

Весенне-полевые работы в республике идут вторую неделю, одними из самых первых в поле вышли хозяйства Чамзинского района. В целом по республике посевная площадь яровых культур составит 430 тысяч гектаров. Озимые культуры посеяны на площади 190 тысяч гектаров. Но по причине плохих погодных условий часть из них погибла, со 2 апреля в Мордовии введен режим ЧС в связи выпреванием озимых культур. В ближайшие дни свою работу начнет специальная комиссия, которая оценит ущерб. По предварительным данным, придется пересеивать около 30 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем