Отопительный сезон в Пензе завершится 22 апреля
Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев
В ближайшие дни в квартирах горожан ожидается похолодание - отопление собираются отключатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стала известна дата отключения отопления в пензенских домах.
- Учитывая погодные условия, мы должны обратиться к руководству теплоснабжающих организаций, чтобы они до конца недели подготовились к отключению, - отметил мэр Виктор Кувайцев.
Официально завершить отопительный сезон планируется в понедельник, 22 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU