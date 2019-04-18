2019-04-18T18:44:03+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон в Пензе завершится 22 апреля

Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев
Анна ЧЕРНАЯ
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В ближайшие дни в квартирах горожан ожидается похолодание - отопление собираются отключатьВ ближайшие дни в квартирах горожан ожидается похолодание - отопление собираются отключатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стала известна дата отключения отопления в пензенских домах.

- Учитывая погодные условия, мы должны обратиться к руководству теплоснабжающих организаций, чтобы они до конца недели подготовились к отключению, - отметил мэр Виктор Кувайцев.

Официально завершить отопительный сезон планируется в понедельник, 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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