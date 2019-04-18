2019-04-18T18:30:27+03:00
Экономика

Молочный комплекс в Дубенском районе Мордовии введут в эксплуатацию через три года

Предприятие будет ежедневно отдавать на переработку 250 тонн молока
Анна ЧЕРНАЯ
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Владимир Волков посетил строительную площадку молочного комплекса на 6450 фуражных коров в Дубенском муниципальном районе и убедился, что работы идут в самом разгаре.

- Этот объект станет одним из самых крупных в России молочных комплексов. Здесь будет содержаться 6450 голов фуражных коров, которые будут закупаться из Голландии и Германии, общая стоимость проекта - более шесть миллиардов рублей. В молочном комплексе будут самые передовые технологии, это будет современное производство европейского уровня. Через три года молочный комплекс мы должны ввести в эксплуатацию. Ежедневно на переработку будет направляться 250 тонн молока, - заявил Глава Мордовии.

Владимир Волков поинтересовался размером заработной платы строителей, работающих на возведении комплекса.

- Зарплата хорошая, я получаю 50 тысяч рублей, могу даже расчетный лист показать. Зарплата зависит от объема выполненных работ, - сказал один из строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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