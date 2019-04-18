В Мордовии строится новый птицеводческий комплекс

18 Апр 18:27 2019-04-18T18:27:09+03:00

Открытие первых 12-ти корпусов состоится уже летом, остальные будут введены в эксплуатацию до конца года

Изменить размер текста: A A

Глава республики посетил строительную площадку №7 птицеводческого комплекса АО Птицефабрика «Чамзинская». На этой площадке строятся 24 птичника, вместимость каждого - 58 тысяч голов. Общее поголовье птицеводческого комплекса составит порядка один миллион 200 тысяч.

- При выходе на плановую мощность предприятие дополнительно будет производить порядка 20 тысяч тонн мяса птицы в год, - отметил Владимир Волков.

Как доложили Главе республики, запуск первых 12 корпусов птицеводческого комплекса намечен на июнь. Со второй половины года он должен заработать на полную мощность, будет создано 40 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU