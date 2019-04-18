2019-04-18T18:26:03+03:00
Общество

В Пензе подвели итоги краеведческого конкурса «Что я знаю о «Почте России»?»

Самой юной участнице только исполнилось семь лет, самому взрослому участнику - 17 лет
Анна ЧЕРНАЯ
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С 5 марта по 5 апреля в Пензенской области проходил краеведческий конкурс «Что я знаю о «Почте России»?» В течение месяца школьники присылали свои творческие работы и ответы на вопросы викторины. Всего на конкурс поступило около 50 работ.

По итогам голосования жюри места распределились следующим образом:

1 место - Андрей Ледяев из МБОУ СОШ №1 с. Грабово Бессоновского района;

2 место - Ляйсян Туктарова, Рахма Давыдова и Гульшат Шабакаева из МБОУ СОШ с. Бестянка Кузнецкого района;

3 место - Арина Чудайкина из МБОУ СОШ с. Кижеватово Бессоновского района и Василий Дмитриев из МБОУ СОШ с. Покрово-Березовка Пензенского района.

Кроме того, члены жюри дополнительно отметили двух участников:

В номинации «Знаток литературы» - Ангелину Макарову из филиала МБОУ СОШ №1 г. Спасска ОШ с. Устье;

В номинации «Юный исследователь» - Полину Будеркину из МБОУ СОШ с. Ульяновка Тамалинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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