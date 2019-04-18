В Пензе подвели итоги краеведческого конкурса «Что я знаю о «Почте России»?»
С 5 марта по 5 апреля в Пензенской области проходил краеведческий конкурс «Что я знаю о «Почте России»?» В течение месяца школьники присылали свои творческие работы и ответы на вопросы викторины. Всего на конкурс поступило около 50 работ.
По итогам голосования жюри места распределились следующим образом:
1 место - Андрей Ледяев из МБОУ СОШ №1 с. Грабово Бессоновского района;
2 место - Ляйсян Туктарова, Рахма Давыдова и Гульшат Шабакаева из МБОУ СОШ с. Бестянка Кузнецкого района;
3 место - Арина Чудайкина из МБОУ СОШ с. Кижеватово Бессоновского района и Василий Дмитриев из МБОУ СОШ с. Покрово-Березовка Пензенского района.
Кроме того, члены жюри дополнительно отметили двух участников:
В номинации «Знаток литературы» - Ангелину Макарову из филиала МБОУ СОШ №1 г. Спасска ОШ с. Устье;
В номинации «Юный исследователь» - Полину Будеркину из МБОУ СОШ с. Ульяновка Тамалинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU