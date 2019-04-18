В Правительстве Мордовии обсудили профилактику правонарушений

18 Апр 18:03 2019-04-18T18:03:46+03:00

Уже несколько лет в республике фиксируется уровень преступности ниже, чем в среднем по стране

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В среду Владимир Волков провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Мордовия. В разговоре приняли участие представители региональных органов власти и правоохранительных структур, которые обсудили большой комплекс вопросов, связанный с обеспечением законности и соблюдением прав граждан.

На протяжении многих лет оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой, а уровень преступности ниже, чем в среднем по стране.

- Но есть ряд проблем, на которых сейчас следует заострить внимание, - отметил Владимир Дмитриевич.

Прежде всего, это профилактика правонарушений в молодежной среде, сокращение количества происшествий на дорогах республики, предоставление жилья детям - сиротам, противодействие мошенничества в сети Интернет.

Участники совещания детально обсудили комплекс мер по каждой проблемной теме, были приняты конкретные предложения и инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU