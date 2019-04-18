Пензенская область вошла в числе регионов, выполнивших указ Президента по росту зарплат
Сегодня в Пензе состоялось совместное заседание прокуратуры Пензенской области и регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Участие в совещании принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Обращаясь к участникам встречи, глава региона отметил, что в сфере трудовой занятости Сурский край демонстрирует неплохие показатели.
- Уровень безработицы снижается, зарплаты растут. По итогам прошлого года Пензенская область вошла в число регионов, выполнивших «майский указ» по росту заработной платы, - подчеркнул Иван Александрович. - И мы не собираемся останавливаться на этом. Зарплаты будут расти и далее.
Участники совещания обсудили и другие вопросы сферы.
ИСТОЧНИК KP.RU