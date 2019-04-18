Пензенская область вошла в числе регионов, выполнивших указ Президента по росту зарплат

18 Апр 18:01 2019-04-18T18:01:05+03:00

Помимо нашего региона, лидерами списка стали Владимирская и Ленинградская области и Республика Бурятия

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Сегодня в Пензе состоялось совместное заседание прокуратуры Пензенской области и регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Участие в совещании принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Обращаясь к участникам встречи, глава региона отметил, что в сфере трудовой занятости Сурский край демонстрирует неплохие показатели.

- Уровень безработицы снижается, зарплаты растут. По итогам прошлого года Пензенская область вошла в число регионов, выполнивших «майский указ» по росту заработной платы, - подчеркнул Иван Александрович. - И мы не собираемся останавливаться на этом. Зарплаты будут расти и далее.

Участники совещания обсудили и другие вопросы сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU