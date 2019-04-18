В Мордовии произошел крупный пожар: МЧС пришлось тушить семь домов
Пострадавших, к счастью, удалось избежать
Пожар охватил и несколько нежилых домов.Фото: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:
Вчера днем в пожарно-спасательную службу Ковылкинского района Мордовии поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Красная Пресня на улице Октябрьская.
На беду, в этот день в республике был сильный ветер, порывы которого живо разнесли огонь на семь строений, из которых одно было жилым.
К месту происшествия выехали подразделения Ковылкинской пожарно-спасательной части, а также огнеборцы из соседних районов и городского округа Саранск. Совместными усилиями пламя удалось потушить в кратчайшие сроки.
Примерная площадь ущерба составляет 600 квадратных метров. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU