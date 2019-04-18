2019-04-18T10:42:25+03:00
Происшествия

В Мордовии произошел крупный пожар: МЧС пришлось тушить семь домов

Пострадавших, к счастью, удалось избежать
Анна ЧЕРНАЯ
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Пожар охватил и несколько нежилых домов.Пожар охватил и несколько нежилых домов.Фото: ГУ МЧС по РМ
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Вчера днем в пожарно-спасательную службу Ковылкинского района Мордовии поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Красная Пресня на улице Октябрьская.

На беду, в этот день в республике был сильный ветер, порывы которого живо разнесли огонь на семь строений, из которых одно было жилым.

К месту происшествия выехали подразделения Ковылкинской пожарно-спасательной части, а также огнеборцы из соседних районов и городского округа Саранск. Совместными усилиями пламя удалось потушить в кратчайшие сроки.

Примерная площадь ущерба составляет 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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