В Пензенской области в рамках «Библионочи» пройдут 322 мероприятия
В субботу Пензенская область присоединится к VIII Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». В рамках проекта библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры продлят часы работы и представят специальную программу, посвященную теме «Весь мир - театр».
- Участниками акции в регионе станут 180 государственных и муниципальных библиотек, которые проведут 322 мероприятия, - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова. - Предполагается, что в учреждения придут 14 тысяч человек.
С программой мероприятий в рамках акции можно ознакомиться на сайтах Лермонтовской библиотеки, Библиотеки для детей и юношества и Литературного музея, а также в группах учреждений культуры в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU