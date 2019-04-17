В Пензенской области в рамках «Библионочи» пройдут 322 мероприятия

17 Апр 18:14 2019-04-17T18:14:12+03:00

Свои двери для посетителей распахнут 180 библиотек по всему региону

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В субботу Пензенская область присоединится к VIII Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». В рамках проекта библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры продлят часы работы и представят специальную программу, посвященную теме «Весь мир - театр».

- Участниками акции в регионе станут 180 государственных и муниципальных библиотек, которые проведут 322 мероприятия, - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова. - Предполагается, что в учреждения придут 14 тысяч человек.

С программой мероприятий в рамках акции можно ознакомиться на сайтах Лермонтовской библиотеки, Библиотеки для детей и юношества и Литературного музея, а также в группах учреждений культуры в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU